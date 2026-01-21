Balade photographique sur le thème de la faune et de la flore Médiathèque L’Alpha Angoulême

Balade photographique sur le thème de la faune et de la flore

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Embarquez pour une balade photo autour de Bourgines afin d’apprendre à régler votre appareil. Le mode macro sera utilisé et les appareils photos seront programmés en conséquence pour mettre en lumière de belles scènes offertes par la nature.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a photo tour around Bourgines to learn how to set up your camera. Macro mode will be used and cameras will be programmed accordingly to highlight the beautiful scenes offered by nature.

L’événement Balade photographique sur le thème de la faune et de la flore Angoulême a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême