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Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême

Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême vendredi 12 juin 2026.

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Angoulême

Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 09:30:00
fin : 2026-06-12 12:30:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-06-26

Grâce aux vélos à assistance électrique, partez à la découverte d’Angoulême accompagné d’un guide conférencière passionnée. Vous explorez la ville et ses pépites quasiment sans effort.
Les premières dates seront programmées en mai.
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84  info@angouleme-tourisme.com

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English :

With our electrically-assisted bicycles, you can explore Angoulême accompanied by a passionate tour guide. You’ll be able to explore the city and its treasures almost effortlessly.
The first dates will be scheduled in May.

L’événement Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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