Visite guidée Hôtel de Bardines

Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-16

Découverte détaillée de la façade et visite exceptionnelle des jardins de cette magnifique demeure illustrant les tendances architecturales en vogue au siècle des Lumières.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

A detailed tour of the facade and an exceptional visit to the gardens of this magnificent residence illustrating the architectural trends in vogue during the Age of Enlightenment.



Reservations required at the tourist office.

L’événement Visite guidée Hôtel de Bardines Angoulême a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême