Comme à Montmartre Faites vous croquer le portrait 71bis Rue Hergé Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Comme à Montmartre Faites vous croquer le portrait

71bis Rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Comme à Montmartre, venez vous faire tirer le portrait mais à Angoulême ! Notre belle ville de l’image regorge d’artistes qui sauront capturer sur le vif votre portrait, celui de vos enfants et même celui de votre chien !

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71bis Rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84

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English :

Just like Montmartre, come have your portrait taken—but in Angoulême! Our beautiful city of art is full of artists who can capture a candid portrait of you, your children, and even your dog!

L’événement Comme à Montmartre Faites vous croquer le portrait Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême