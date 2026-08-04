Comme à Montmartre Faites vous croquer le portrait 71bis Rue Hergé Angoulême
samedi 22 août 2026 · 71bis Rue Hergé · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Comme à Montmartre Faites vous croquer le portrait
71bis Rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-22
Comme à Montmartre, venez vous faire tirer le portrait mais à Angoulême ! Notre belle ville de l’image regorge d’artistes qui sauront capturer sur le vif votre portrait, celui de vos enfants et même celui de votre chien !
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71bis Rue Hergé 16/9e Maison du Tourisme Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84
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English :
Just like Montmartre, come have your portrait taken—but in Angoulême! Our beautiful city of art is full of artists who can capture a candid portrait of you, your children, and even your dog!
L’événement Comme à Montmartre Faites vous croquer le portrait Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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