Dj sets en août Ile de Bourgines Angoulême
jeudi 6 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Dj sets en août
Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27
En août, les DJ sets accompagnent vos soirées ! Venez partager un verre, déguster de bons plats et profiter de la musique dans un cadre unique au bord de l’eau.
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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr
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English :
In August, DJ sets will liven up your evenings! Come enjoy a drink, savor some delicious food, and enjoy the music in a unique waterfront setting.
L’événement Dj sets en août Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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