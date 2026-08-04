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AGENDA · Angoulême

Dj sets en août Ile de Bourgines Angoulême

jeudi 6 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ile de Bourgines
Adresse
Guingette Bivouak
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Dj sets en août

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

En août, les DJ sets accompagnent vos soirées ! Venez partager un verre, déguster de bons plats et profiter de la musique dans un cadre unique au bord de l’eau.
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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

In August, DJ sets will liven up your evenings! Come enjoy a drink, savor some delicious food, and enjoy the music in a unique waterfront setting.

L’événement Dj sets en août Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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