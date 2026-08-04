Dj sets en août Ile de Bourgines Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Dj sets en août

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-15 2026-08-20 2026-08-21 2026-08-27

En août, les DJ sets accompagnent vos soirées ! Venez partager un verre, déguster de bons plats et profiter de la musique dans un cadre unique au bord de l’eau.

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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

In August, DJ sets will liven up your evenings! Come enjoy a drink, savor some delicious food, and enjoy the music in a unique waterfront setting.

L’événement Dj sets en août Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême