Soirs Bleus L’Onironaute Angoulême
Soirs Bleus L’Onironaute Angoulême jeudi 6 août 2026.
Angoulême
Soirs Bleus L’Onironaute
Jardin Vert Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 21:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
L’Onironaute est un berger un peu particulier. Il garde des nuages. Mais pas n’importe quels nuages… Des nuages lumineux qui sont capables de prendre vie.
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Jardin Vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 79 ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr
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English :
L’Onironaute is a rather unusual shepherd. He guards clouds. But not just any clouds… Luminous clouds that can come to life.
L’événement Soirs Bleus L’Onironaute Angoulême a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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