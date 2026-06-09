Angoulême

Soirs Bleus L’Onironaute

Jardin Vert Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’Onironaute est un berger un peu particulier. Il garde des nuages. Mais pas n’importe quels nuages… Des nuages lumineux qui sont capables de prendre vie.

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Jardin Vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 79 ml.maisonneuve@mairie-angouleme.fr

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English :

L’Onironaute is a rather unusual shepherd. He guards clouds. But not just any clouds… Luminous clouds that can come to life.

L’événement Soirs Bleus L’Onironaute Angoulême a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême