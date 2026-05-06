Festival Afrik’Art et Outremer Angoulême
vendredi 7 août 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Festival Afrik’Art et Outremer
Place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08
La seconde édition du Festival interculturel des nations africaines d’Angoulême et du département prendra place au Champ de Mars.
.
Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 62 72 30 afrikarts.outremer@gmail.com
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English :
The second edition of the Angoulême and Department Intercultural Festival of African Nations will take place at the Champ de Mars.
L’événement Festival Afrik’Art et Outremer Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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