Informations pratiques

Angoulême

Festival Afrik’Art et Outremer

Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 12:00:00

fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

La seconde édition du Festival interculturel des nations africaines d’Angoulême et du département prendra place au Champ de Mars.

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Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 62 72 30 afrikarts.outremer@gmail.com

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English :

The second edition of the Angoulême and Department Intercultural Festival of African Nations will take place at the Champ de Mars.

L’événement Festival Afrik’Art et Outremer Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême