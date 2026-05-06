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AGENDA · Angoulême

Festival Afrik’Art et Outremer Angoulême

vendredi 7 août 2026 · Angoulême

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place du Champ de Mars
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Festival Afrik’Art et Outremer

Place du Champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 12:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-08

La seconde édition du Festival interculturel des nations africaines d’Angoulême et du département prendra place au Champ de Mars.
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Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 62 72 30  afrikarts.outremer@gmail.com

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English :

The second edition of the Angoulême and Department Intercultural Festival of African Nations will take place at the Champ de Mars.

L’événement Festival Afrik’Art et Outremer Angoulême a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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