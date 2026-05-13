Coupe d’Europe de Montgolfières à l’Ile aux Vaches Angoulême
Coupe d’Europe de Montgolfières à l’Ile aux Vaches Angoulême vendredi 31 juillet 2026.
Angoulême
Coupe d’Europe de Montgolfières à l’Ile aux Vaches
Ile aux vaches Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Un évènement international avec une escale à Angoulême, cité de la BD.
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Ile aux vaches Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 18 98 accueil@mainfonds.com
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English :
An international event with a stopover in Angoulême, the city of comics.
L’événement Coupe d’Europe de Montgolfières à l’Ile aux Vaches Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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