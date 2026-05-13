Angoulême

Coupe d’Europe de Montgolfières à l’Ile aux Vaches

Ile aux vaches Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Un évènement international avec une escale à Angoulême, cité de la BD.

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Ile aux vaches Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 18 98 accueil@mainfonds.com

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English :

An international event with a stopover in Angoulême, the city of comics.

L’événement Coupe d’Europe de Montgolfières à l’Ile aux Vaches Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême