Sortie canoë et patrimoine Ile de Bourgine Angoulême
Sortie canoë et patrimoine Ile de Bourgine Angoulême jeudi 9 juillet 2026.
Angoulême
Sortie canoë et patrimoine
Ile de Bourgine Club de canoë kayak d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13
L’été nous invite à profiter du fleuve en canoë pour découvrir l’histoire industrielle d’Angoulême. Vous aurez un autre regard sur le plus beau ruisseau du royaume .
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Ile de Bourgine Club de canoë kayak d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
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English :
The river invites us to explore Angoulême’s industrial history by canoe. You’ll gain a whole new perspective on the “most beautiful stream in the kingdom.”
L’événement Sortie canoë et patrimoine Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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