Sortie canoë et patrimoine Ile de Bourgine Angoulême

Angoulême

Sortie canoë et patrimoine

Ile de Bourgine Club de canoë kayak d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-30 2026-08-13

L’été nous invite à profiter du fleuve en canoë pour découvrir l’histoire industrielle d’Angoulême. Vous aurez un autre regard sur le plus beau ruisseau du royaume .

.

Ile de Bourgine Club de canoë kayak d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The river invites us to explore Angoulême’s industrial history by canoe. You’ll gain a whole new perspective on the “most beautiful stream in the kingdom.”

L’événement Sortie canoë et patrimoine Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême