Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême
Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême jeudi 30 juillet 2026.
Angoulême
Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane
Office de tourisme 16/9 71 bis rue Hergé Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-30
L’Office de Tourisme d’Angoulême ouvre ses portes à une exposition qui célèbre la richesse du patrimoine roman de GrandAngoulême
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Office de tourisme 16/9 71 bis rue Hergé Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 pah@grandangouleme.fr
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English :
The Angoulême Tourist Office is hosting an exhibition celebrating the rich Romanesque heritage of Grand-Angoulême
L’événement Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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