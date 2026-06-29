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Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême

Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême jeudi 30 juillet 2026.

Lieu
Office de tourisme 16/9
Adresse
71 bis rue Hergé
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Tarif

Angoulême

Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane

Office de tourisme 16/9 71 bis rue Hergé Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-30

L’Office de Tourisme d’Angoulême ouvre ses portes à une exposition qui célèbre la richesse du patrimoine roman de GrandAngoulême
  .

Office de tourisme 16/9 71 bis rue Hergé Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84  pah@grandangouleme.fr

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English :

The Angoulême Tourist Office is hosting an exhibition celebrating the rich Romanesque heritage of Grand-Angoulême

L’événement Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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