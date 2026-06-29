Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Office de tourisme 16/9 Angoulême

Angoulême

Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane

Office de tourisme 16/9 71 bis rue Hergé Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-30

L’Office de Tourisme d’Angoulême ouvre ses portes à une exposition qui célèbre la richesse du patrimoine roman de GrandAngoulême

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Office de tourisme 16/9 71 bis rue Hergé Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 pah@grandangouleme.fr

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English :

The Angoulême Tourist Office is hosting an exhibition celebrating the rich Romanesque heritage of Grand-Angoulême

L’événement Exposition L’Angoumois Fabuleuse terre romane Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême