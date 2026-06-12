Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Waterplouf Angoulême
Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Waterplouf Angoulême jeudi 30 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Waterplouf
Théâtre de verdure du Jardin vert Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Et si on partait à la mer ? Bienvenue dans le cirque aquatique. Les pieds dans l’eau, la tête dans les nuages. Dans cette parade des océans, il y a… des équilibristes en slip de bain. La crème de la crème solaire. Des bouées en veux-tu en voilà.
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Théâtre de verdure du Jardin vert Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
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English :
How about a trip to the beach? Welcome to the aquatic circus. Feet in the water, head in the clouds. In this ocean parade, there are… tightrope walkers in swim trunks. The cream of the crop in sunscreen. Floaties galore.
L’événement Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Waterplouf Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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