Informations pratiques

Angoulême

Le cercle des arômes Elisa Arciniegas en concert

18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Avant la pause estivale, ne manquez pas le dernier concert de notre programmation Elisa Arciniegas, guitariste-chanteuse franco-colombienne.

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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com

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English :

Before the summer break, don’t miss the final concert on our schedule: Elisa Arciniegas, a French-Colombian singer-guitarist.

L’événement Le cercle des arômes Elisa Arciniegas en concert Angoulême a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême