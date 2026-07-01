Le cercle des arômes Elisa Arciniegas en concert Angoulême
samedi 18 juillet 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Le cercle des arômes Elisa Arciniegas en concert
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Avant la pause estivale, ne manquez pas le dernier concert de notre programmation Elisa Arciniegas, guitariste-chanteuse franco-colombienne.
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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com
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English :
Before the summer break, don’t miss the final concert on our schedule: Elisa Arciniegas, a French-Colombian singer-guitarist.
L’événement Le cercle des arômes Elisa Arciniegas en concert Angoulême a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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