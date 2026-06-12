Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Les Moyens du bord Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême
Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Les Moyens du bord Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême jeudi 16 juillet 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Les Moyens du bord
Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Ils sont tous les 2 apiculteurs et allaient réaliser leur rêve une maison dans la nature, un environnement sain pour leurs abeilles et eux-mêmes. Des arrhes empruntées aux parents, un premier voyage pour visiter et découvrir les lieux.
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Théâtre de verdure du Jardin Vert 93 avenue du Président Wilson Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
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English :
They are both beekeepers and were about to make their dream come true: a home in the countryside, a healthy environment for their bees and themselves. They borrowed a down payment from their parents and took their first trip to visit and explore the area.
L’événement Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Les Moyens du bord Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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