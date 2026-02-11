Exposition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip enfin réunis ! Quai de la Charente Angoulême

Exposition En slip et contre tout. Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip enfin réunis !

Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-12

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-07-12

Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip réunis pour la toute première fois dans une exposition EXCEPTIONNELLE de plus de 400 m² !

+33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

Les Vieux Fourneaux and Le Loup en slip reunited for the very first time in an EXCEPTIONAL exhibition of over 400 m²!

