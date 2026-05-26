Festival Les Insolantes Quai de la Charente Angoulême
Festival Les Insolantes Quai de la Charente Angoulême samedi 11 juillet 2026.
Angoulême
Festival Les Insolantes
Quai de la Charente Esplanade des Chais Magelis Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 02:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Les Insolantes sont de retour à Angoulême ! Une soirée pour rejoindre l’équipe, danser sur la relève électronique — et découvrir les surprises qu’on garde pour vous.
On ouvre le jeu. L’aventure, c’est avec vous.
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Quai de la Charente Esplanade des Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine hello@agence-glacon.com
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English :
Les Insolantes are back in Angoulême! An evening to join the team, dance to the next generation of electronic music? and discover the surprises we’ve got in store for you.
We’re opening the game. The adventure is with you.
L’événement Festival Les Insolantes Angoulême a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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