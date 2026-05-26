Festival Les Insolantes Quai de la Charente Angoulême

Angoulême

Festival Les Insolantes

Quai de la Charente Esplanade des Chais Magelis Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 02:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Les Insolantes sont de retour à Angoulême ! Une soirée pour rejoindre l’équipe, danser sur la relève électronique — et découvrir les surprises qu’on garde pour vous.

On ouvre le jeu. L’aventure, c’est avec vous.

.

Quai de la Charente Esplanade des Chais Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine hello@agence-glacon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Insolantes are back in Angoulême! An evening to join the team, dance to the next generation of electronic music? and discover the surprises we’ve got in store for you.

We’re opening the game. The adventure is with you.

L’événement Festival Les Insolantes Angoulême a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême