Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême

Angoulême

Dansons sur les quais

Ile de Bourgines Guinguette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-02

Venez danser et faire la fête sur les quais d’Angoulême ! Organisé par l’association Angoulême Salsa en partenariat avec la Ville d’Angoulême.

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Ile de Bourgines Guinguette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00

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English :

Come and dance the night away! Organized by the Angoule?me Salsa Association in partnership with the City of Angoulême.

L’événement Dansons sur les quais Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême