Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême
Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême jeudi 2 juillet 2026.
Angoulême
Dansons sur les quais
Ile de Bourgines Guinguette Bivouak Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-02
Venez danser et faire la fête sur les quais d’Angoulême ! Organisé par l’association Angoulême Salsa en partenariat avec la Ville d’Angoulême.
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Ile de Bourgines Guinguette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
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English :
Come and dance the night away! Organized by the Angoule?me Salsa Association in partnership with the City of Angoulême.
L’événement Dansons sur les quais Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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