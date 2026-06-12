Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême
Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême mercredi 1 juillet 2026.
Angoulême
Comedy Club à Maison Jaja
Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : 19.9 – 19.9 – 19.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01 23:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Le Cercle Comedy Club débarque chez Maison Jaja pour une soirée d’humour d’anthologie ! Au programme 5 humoristes venant des 4 coins de France et pas des moindres !
.
Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Cercle Comedy Club is coming to Maison Jaja for an unforgettable night of comedy! On the lineup: five comedians from all over France—and they’re not just any comedians!
L’événement Comedy Club à Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême 19 juin 2026
- Jeudi midi Les dernières acquisitions du Musée rue Corneille Angoulême 25 juin 2026
- LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE CATHEDRALE SAINT PIERRE Angouleme 26 juin 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême 26 juin 2026
- Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême 26 juin 2026