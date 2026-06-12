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Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême

Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Maison Jaja

Adresse : 26 Boulevard Besson Bey

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : jeudi 2 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 19.9 19.9 19.9

Angoulême

Comedy Club à Maison Jaja

Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : 19.9 – 19.9 – 19.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 21:00:00
fin : 2026-07-01 23:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Le Cercle Comedy Club débarque chez Maison Jaja pour une soirée d’humour d’anthologie ! Au programme 5 humoristes venant des 4 coins de France et pas des moindres !
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Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59 

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English :

The Cercle Comedy Club is coming to Maison Jaja for an unforgettable night of comedy! On the lineup: five comedians from all over France—and they’re not just any comedians!

L’événement Comedy Club à Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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