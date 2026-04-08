Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême

Angoulême

Concert Les plus beaux Ave Maria du monde !

Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente

Tarif : 29 – 29 – 35 EUR

Carré Or, les 10 premiers rangs 35€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 21:45:00

Date(s) :

2026-06-26

L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix A capella pour vous emmener dans un ailleurs musical composé d’oeuvres Sacrées.

Nous avons sélectionné pour vous certains des plus beaux Ave Maria du Monde. Concert 1h20 sans entracte. Bon voyage !

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Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

The Allegri soloist ensemble takes you into its A capella voices to take you on a musical journey of sacred works.

We have selected for you some of the world’s most beautiful Ave Maria. Concert 1h20 with no intermission. Bon voyage!

L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Angoulême a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême