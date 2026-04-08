Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême
Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême vendredi 26 juin 2026.
Angoulême
Concert Les plus beaux Ave Maria du monde !
Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême Charente
Tarif : 29 – 29 – 35 EUR
Carré Or, les 10 premiers rangs 35€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 21:45:00
Date(s) :
2026-06-26
L’ensemble de solistes Allegri vous prend dans ses voix A capella pour vous emmener dans un ailleurs musical composé d’oeuvres Sacrées.
Nous avons sélectionné pour vous certains des plus beaux Ave Maria du Monde. Concert 1h20 sans entracte. Bon voyage !
.
Place Saint Pierre Cathédrale Saint Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Allegri soloist ensemble takes you into its A capella voices to take you on a musical journey of sacred works.
We have selected for you some of the world’s most beautiful Ave Maria. Concert 1h20 with no intermission. Bon voyage!
L’événement Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Angoulême a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Spectacle Spectacul’air Médiathèque L’Alpha Angoulême 14 avril 2026
- Cycles de conférences L’école 42 Angoulême Musée du Papier Angoulême 14 avril 2026
- Jeudi midi Paris célèbre les arts d’Afrique et d’Océanie Rue Corneille Angoulême 16 avril 2026
- Match de rugby SAXV RC Vannes Stade Chanzy Angoulême 17 avril 2026
- Festival Petites Oreilles en Goguette Spectacle La tortue se carapate Médiathèque L’Alpha Angoulême 18 avril 2026