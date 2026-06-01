Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême
Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême vendredi 19 juin 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau
City Stade 12 Allée des Troenes Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Différentes animations au programme !
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City Stade 12 Allée des Troenes Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11
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There’s plenty to see and do!
L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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