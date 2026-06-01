Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau

City Stade 12 Allée des Troenes Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 17:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Différentes animations au programme !

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City Stade 12 Allée des Troenes Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11

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English :

There’s plenty to see and do!

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême