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Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême vendredi 19 juin 2026.

Lieu : City Stade

Adresse : 12 Allée des Troenes

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau

City Stade 12 Allée des Troenes Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Différentes animations au programme !
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City Stade 12 Allée des Troenes Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 91 76 11 

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L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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