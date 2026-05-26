3ème Fête de la bière & Produits du terroir Angoulême
3ème Fête de la bière & Produits du terroir Angoulême samedi 27 juin 2026.
Angoulême
3ème Fête de la bière & Produits du terroir
Place des Halles Angoulême Charente
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
1 verre à dégustation offert
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:30:00
fin : 2026-06-27 22:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez partager une journée conviviale autour de bières artisanales, de produits du terroir, de restauration et dégustations sur place et d’un concert du groupe Cargo à partir de 18h30 !
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Place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine rotary.club.angouleme@gmail.com
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English :
Come and enjoy a convivial day of craft beers, local produce, on-site food and wine tasting, and a concert by the band Cargo from 6.30pm!
L’événement 3ème Fête de la bière & Produits du terroir Angoulême a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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