Angoulême

3ème Fête de la bière & Produits du terroir

Place des Halles Angoulême Charente

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

1 verre à dégustation offert

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:30:00

fin : 2026-06-27 22:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez partager une journée conviviale autour de bières artisanales, de produits du terroir, de restauration et dégustations sur place et d’un concert du groupe Cargo à partir de 18h30 !

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Place des Halles Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine rotary.club.angouleme@gmail.com

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English :

Come and enjoy a convivial day of craft beers, local produce, on-site food and wine tasting, and a concert by the band Cargo from 6.30pm!

L’événement 3ème Fête de la bière & Produits du terroir Angoulême a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême