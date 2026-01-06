Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême

Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 15:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22 2026-06-15

Du jardin public, au jardin privé en passant par les potagers, la nature revient de plus en plus en ville. Venez découvrir, à travers cette exposition, l’histoire des jardins d’Angoulême, telle une promenade végétale.

Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com

English :

From public and private gardens to kitchen gardens, nature is making a comeback in the city. Come and discover the history of Angoulême?s gardens through this exhibition.

