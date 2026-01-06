Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême
Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême vendredi 22 mai 2026.
Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 15:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22 2026-06-15
Du jardin public, au jardin privé en passant par les potagers, la nature revient de plus en plus en ville. Venez découvrir, à travers cette exposition, l’histoire des jardins d’Angoulême, telle une promenade végétale.
.
Archives Municipales 33 avenue Jules Ferry Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From public and private gardens to kitchen gardens, nature is making a comeback in the city. Come and discover the history of Angoulême?s gardens through this exhibition.
L’événement Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Angoulême a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême