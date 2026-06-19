Dimanche en famille Les vitraux du musée Rue Corneille Angoulême
Dimanche en famille Les vitraux du musée Rue Corneille Angoulême dimanche 5 juillet 2026.
Angoulême
Dimanche en famille Les vitraux du musée
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 14:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Profitez en famille d’une visite ludique suivie d’un atelier afin d’apprécier la richesse de nos collections et expositions.
.
Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy a fun family visit followed by a workshop to appreciate the wealth of our collections and exhibitions.
L’événement Dimanche en famille Les vitraux du musée Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême 19 juin 2026
- Jeudi midi Les dernières acquisitions du Musée rue Corneille Angoulême 25 juin 2026
- LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE CATHEDRALE SAINT PIERRE Angouleme 26 juin 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême 26 juin 2026
- Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême 26 juin 2026