Conférence Henri Rousseau l’ambition de la peinture Espace Franquin Angoulême

Conférence Henri Rousseau l’ambition de la peinture

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 5.4 – 5.4 – 5.4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 18:15:00

fin : 2026-06-29 19:45:00

Date(s) :

2026-06-29

Une fois par mois, venez suivre les conférences thématiques du Musée d’Angoulême pour (re-)découvrir les artistes et l’actualité du moment en histoire de l’art. Conférence animée par Emmanuelle Goumarre.

.

Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr

English :

Once a month, come along to the Musée d’Angoulême?s themed lectures to (re-)discover artists and current art-historical issues. Lecture by Emmanuelle Goumarre.

