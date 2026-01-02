Conférence Henri Rousseau l’ambition de la peinture Espace Franquin Angoulême
Conférence Henri Rousseau l’ambition de la peinture Espace Franquin Angoulême lundi 29 juin 2026.
Conférence Henri Rousseau l’ambition de la peinture
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême Charente
Début : 2026-06-29 18:15:00
fin : 2026-06-29 19:45:00
2026-06-29
Une fois par mois, venez suivre les conférences thématiques du Musée d’Angoulême pour (re-)découvrir les artistes et l’actualité du moment en histoire de l’art. Conférence animée par Emmanuelle Goumarre.
Espace Franquin 1 boulevard Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 mediation__musee@mairie-angouleme.fr
Once a month, come along to the Musée d’Angoulême?s themed lectures to (re-)discover artists and current art-historical issues. Lecture by Emmanuelle Goumarre.
