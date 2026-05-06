Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16 Le Musée de la bande dessinée Angoulême
samedi 11 juillet 2026 · Le Musée de la bande dessinée · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16
Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-30 2026-08-08
Les artistes Les Altesses du 16 seront médiateur·ices de l’exposition LGBTQomics Lettres d’amour à la bande dessinée . Impliqué dans la vie artistique et queer du département, le collectif proposera un temps de médiation dans l’espace d’exposition.
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Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org
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English :
The artists Les Altesses du 16 will serve as mediators for the exhibition “LGBTQomics—Love Letters in Comics.” Active in the department’s artistic and queer communities, the collective will lead a guided tour in the exhibition space.
L’événement Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16 Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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