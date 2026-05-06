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AGENDA · Angoulême

Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16 Le Musée de la bande dessinée Angoulême

samedi 11 juillet 2026 · Le Musée de la bande dessinée · Angoulême

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Musée de la bande dessinée
Adresse
121 rue de Bordeaux
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-30 2026-08-08

Les artistes Les Altesses du 16 seront médiateur·ices de l’exposition LGBTQomics Lettres d’amour à la bande dessinée . Impliqué dans la vie artistique et queer du département, le collectif proposera un temps de médiation dans l’espace d’exposition.
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Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65  contact@citebd.org

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English :

The artists Les Altesses du 16 will serve as mediators for the exhibition “LGBTQomics—Love Letters in Comics.” Active in the department’s artistic and queer communities, the collective will lead a guided tour in the exhibition space.

L’événement Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16 Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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