Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16 Le Musée de la bande dessinée Angoulême

samedi 11 juillet 2026 · Le Musée de la bande dessinée · Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-30 2026-08-08

Les artistes Les Altesses du 16 seront médiateur·ices de l’exposition LGBTQomics Lettres d’amour à la bande dessinée . Impliqué dans la vie artistique et queer du département, le collectif proposera un temps de médiation dans l’espace d’exposition.

.

Le Musée de la bande dessinée 121 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 contact@citebd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The artists Les Altesses du 16 will serve as mediators for the exhibition “LGBTQomics—Love Letters in Comics.” Active in the department’s artistic and queer communities, the collective will lead a guided tour in the exhibition space.

L’événement Visite guidée de l’exposition LGBTQomics par les artistes drag Les Altesses du 16 Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême