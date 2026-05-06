Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible FRAC Poitou-Charentes Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible

FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03

Le Frac vous propose une visite guidée autour de l’exposition Tizintizwa Croissant indigerible.

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FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org

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English :

The Frac offers a guided tour of the Tizintizwa Croissant indigerible exhibition.

L’événement Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême