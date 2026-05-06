Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible FRAC Poitou-Charentes Angoulême
samedi 4 juillet 2026 · FRAC Poitou-Charentes · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05 2026-10-03
Le Frac vous propose une visite guidée autour de l’exposition Tizintizwa Croissant indigerible.
.
FRAC Poitou-Charentes 63 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 87 01 info@frac-poitou-charentes.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Frac offers a guided tour of the Tizintizwa Croissant indigerible exhibition.
L’événement Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible Angoulême a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême 1 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême 1 juillet 2026
- Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême 1 juillet 2026
- Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême 2 juillet 2026
- Bouge au Champ de Mars #2 Angoulême 5 juillet 2026