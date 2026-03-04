Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême

Instant Archives dans les coulisses de la mémoire

Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente

Début : 2026-05-06 12:15:00

fin : 2026-07-01 13:00:00

2026-05-06 2026-07-01

Cette proposition de rendez-vous, sous forme de visites flash est pensée pour pouvoir être picorée ponctuellement ou consommée à volonté ! Nous vous invitons à les rejoindre tous les 2 mois pour 45 min lors desquelles une nouvelle thématique sera abordée.

English :

This series of flash visits is designed to be enjoyed from time to time or eaten as much as you like! We invite you to join us every 2 months for 45 minutes, during which a new theme will be explored.

