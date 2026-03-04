Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême
Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême mercredi 6 mai 2026.
Instant Archives dans les coulisses de la mémoire
Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 12:15:00
fin : 2026-07-01 13:00:00
Date(s) :
2026-05-06 2026-07-01
Cette proposition de rendez-vous, sous forme de visites flash est pensée pour pouvoir être picorée ponctuellement ou consommée à volonté ! Nous vous invitons à les rejoindre tous les 2 mois pour 45 min lors desquelles une nouvelle thématique sera abordée.
.
Archives Départementales de la Charente 24 avenue Gambetta Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 09 50 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This series of flash visits is designed to be enjoyed from time to time or eaten as much as you like! We invite you to join us every 2 months for 45 minutes, during which a new theme will be explored.
L’événement Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Angoulême a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême