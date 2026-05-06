Bouge au Champ de Mars #2 Angoulême
dimanche 5 juillet 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Bouge au Champ de Mars #2
Place du Champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-07-05
Que vous soyez amateur de sport, curieux de nouvelles découvertes ou simplement à la recherche d’un moment de détente en famille, plusieurs rendez-vous gratuits vont venir rythmer l’été. Une belle invitation à profiter pleinement du centre-ville !
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Place du Champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
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English :
Whether you’re a sports fan, curious about new discoveries, or simply looking for a relaxing family outing, several free events will be taking place throughout the summer. It’s a wonderful invitation to enjoy downtown to the fullest!
L’événement Bouge au Champ de Mars #2 Angoulême a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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