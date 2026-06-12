Visite du jardin de l’hôtel de Bardines Angoulême
Visite du jardin de l’hôtel de Bardines Angoulême mercredi 8 juillet 2026.
Angoulême
Visite du jardin de l’hôtel de Bardines
81 rue de Beaulieu Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Les jardins de cet hôtel bâti au XVIIIe s’ouvriront exceptionnellement pour vous.
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81 rue de Beaulieu Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 maam.angouleme@gmail.com
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English :
The gardens of this hotel, built in the 18th century, will be open to you on this special occasion.
L’événement Visite du jardin de l’hôtel de Bardines Angoulême a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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