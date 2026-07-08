Soirée au Bivouak DJ See Rose Ile de Bourgines Angoulême
jeudi 16 juillet 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Soirée au Bivouak DJ See Rose
Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Tout au long du mois de juillet, Bivouak vous donne rendez-vous pour des DJ SETS en plein air. See Rose est un artiste trance et hardtrance, reconnu pour ses sets immersifs, énergiques et mélodiques.
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Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@bivouak-angouleme.fr
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English :
Throughout the month of July, Bivouak invites you to enjoy outdoor DJ sets. See Rose is a trance and hardtrance artist known for her immersive, energetic, and melodic sets.
L’événement Soirée au Bivouak DJ See Rose Angoulême a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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