UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Angoulême

Soirée au Bivouak DJ See Rose Ile de Bourgines Angoulême

jeudi 16 juillet 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Ile de Bourgines
Adresse
Guingette Bivouak
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Soirée au Bivouak DJ See Rose

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:00:00
fin : 2026-07-16 23:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Tout au long du mois de juillet, Bivouak vous donne rendez-vous pour des DJ SETS en plein air. See Rose est un artiste trance et hardtrance, reconnu pour ses sets immersifs, énergiques et mélodiques.
  .

Ile de Bourgines Guingette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine   contact@bivouak-angouleme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the month of July, Bivouak invites you to enjoy outdoor DJ sets. See Rose is a trance and hardtrance artist known for her immersive, energetic, and melodic sets.

L’événement Soirée au Bivouak DJ See Rose Angoulême a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

À voir aussi à Angoulême (Charente)