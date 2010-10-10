Angoulême

Visite guidée nocturne La chapelle Saint Gelais

Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:30:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les vestiges de cette chapelle, adossée à l’ancien palais épiscopal, actuel musée d’Angoulême, méritent le détour pour leurs magnifiques sculptures de la Renaissance.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

The ruins of this chapel, which stands against the former episcopal palace—now the Angoulême Museum—are well worth a visit for their magnificent Renaissance sculptures.



Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée nocturne La chapelle Saint Gelais Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême