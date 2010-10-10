Visite guidée nocturne La chapelle Saint Gelais Angoulême
Visite guidée nocturne La chapelle Saint Gelais Angoulême mercredi 8 juillet 2026.
Angoulême
Visite guidée nocturne La chapelle Saint Gelais
Angoulême Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:30:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les vestiges de cette chapelle, adossée à l’ancien palais épiscopal, actuel musée d’Angoulême, méritent le détour pour leurs magnifiques sculptures de la Renaissance.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ruins of this chapel, which stands against the former episcopal palace—now the Angoulême Museum—are well worth a visit for their magnificent Renaissance sculptures.
Reservations are required through the tourist office.
L’événement Visite guidée nocturne La chapelle Saint Gelais Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Basseau City Stade Angoulême 19 juin 2026
- Jeudi midi Les dernières acquisitions du Musée rue Corneille Angoulême 25 juin 2026
- LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE CATHEDRALE SAINT PIERRE Angouleme 26 juin 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême 26 juin 2026
- Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême 26 juin 2026