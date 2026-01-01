Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême
Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême jeudi 15 janvier 2026.
Angoulême Charente
Début : 2026-01-15 14:30:00
fin : 2026-01-15 16:00:00
2026-01-15 2026-01-22
Partez à la découverte d’Angoulême, au cœur de la ville, en compagnie d’un guide. Vous emprunterez de petites ruelles étroites et sinueuses de l’hôtel de ville à la cathédrale Saint-Pierre.
Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.
Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com
English :
Take a guided tour of Angoulême, in the heart of the city. Follow the narrow, winding streets from the town hall to Saint-Pierre cathedral.
Reservations required at the tourist office.
