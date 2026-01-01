Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre

Angoulême Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 14:30:00

fin : 2026-01-15 16:00:00

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-22

Partez à la découverte d’Angoulême, au cœur de la ville, en compagnie d’un guide. Vous emprunterez de petites ruelles étroites et sinueuses de l’hôtel de ville à la cathédrale Saint-Pierre.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a guided tour of Angoulême, in the heart of the city. Follow the narrow, winding streets from the town hall to Saint-Pierre cathedral.



Reservations required at the tourist office.

L’événement Visite guidée Cœur de ville et cathédrale Saint-Pierre Angoulême a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême