Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Stade Chanzy Angoulême
Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Stade Chanzy Angoulême vendredi 15 mai 2026.
Angoulême
Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Pour la dernière journée de la Pro D22, le SAXV reçoit AS Béziers Hérault.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
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English :
For the final day of Pro D22, SAXV hosts AS Béziers Hérault.
All behind them… Here here is Chanzy !!!
L’événement Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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