Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Stade Chanzy Angoulême

Angoulême

Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Pour la dernière journée de la Pro D22, le SAXV reçoit AS Béziers Hérault.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

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English :

For the final day of Pro D22, SAXV hosts AS Béziers Hérault.

All behind them… Here here is Chanzy !!!

L’événement Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Angoulême a été mis à jour le 2025-07-11 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême