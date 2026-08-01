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AGENDA · Angoulême

Yoga avec Joannick Godet Ile de Bourgines Angoulême

dimanche 9 août 2026 · Ile de Bourgines · Angoulême

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Ile de Bourgines
Adresse
Guiguette Bivouak
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif

Angoulême

Yoga avec Joannick Godet

Ile de Bourgines Guiguette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-09

Commencez vos dimanches par un moment pour vous. Retrouvez Joannick Godet au Bivouak pour une séance de yoga en plein air, entre mouvement, respiration et re-connexion à soi. Un instant suspendu pour prendre soin de soi dans un cadre naturel inspirant.
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Ile de Bourgines Guiguette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 29 42 10  contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Start your Sundays with some “me time.” Join Joannick Godet at Le Bivouak for an outdoor yoga session that combines movement, breathing, and reconnecting with yourself. A moment of respite to take care of yourself in an inspiring natural setting.

L’événement Yoga avec Joannick Godet Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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