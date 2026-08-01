Yoga avec Joannick Godet Ile de Bourgines Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Yoga avec Joannick Godet

Ile de Bourgines Guiguette Bivouak Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-09

Commencez vos dimanches par un moment pour vous. Retrouvez Joannick Godet au Bivouak pour une séance de yoga en plein air, entre mouvement, respiration et re-connexion à soi. Un instant suspendu pour prendre soin de soi dans un cadre naturel inspirant.

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Ile de Bourgines Guiguette Bivouak Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 29 42 10 contact@bivouak-angouleme.fr

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English :

Start your Sundays with some “me time.” Join Joannick Godet at Le Bivouak for an outdoor yoga session that combines movement, breathing, and reconnecting with yourself. A moment of respite to take care of yourself in an inspiring natural setting.

L’événement Yoga avec Joannick Godet Angoulême a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême