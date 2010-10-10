Angoulême

Visite guidée nocturne Coeur de ville d’Angoulême

Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:30:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Dans la douceur d’une soirée d’été avec ses lumières si agréables et le calme retrouvé, partez à la découverte du cœur de ville d’Angoulême.



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

On a balmy summer evening, with its pleasant lighting and restored calm, set out to explore the heart of Angoulême.



Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée nocturne Coeur de ville d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême