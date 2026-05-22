Exposition C’est quoi un lieu utile Angoulême
Exposition C’est quoi un lieu utile Angoulême mardi 26 mai 2026.
Angoulême
Exposition C’est quoi un lieu utile
4 place du champ de Mars Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-26
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-05-26
C’est quoi un lieu utile ? Nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle exposition une vision sensible et engagée du monde imaginée et réalisée par les élèves de maternelle et d’élémentaire Condorcet à Angoulême.
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4 place du champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69
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English :
What’s a useful place? We invite you to come and discover our new exhibition: a sensitive and committed vision of the world imagined and created by the pupils of Condorcet kindergarten and elementary school in Angoulême.
L’événement Exposition C’est quoi un lieu utile Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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