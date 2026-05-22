Angoulême

Exposition C’est quoi un lieu utile

4 place du champ de Mars Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-26

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-05-26

C’est quoi un lieu utile ? Nous vous invitons à venir découvrir notre nouvelle exposition une vision sensible et engagée du monde imaginée et réalisée par les élèves de maternelle et d’élémentaire Condorcet à Angoulême.

.

4 place du champ de Mars Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 37 33 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s a useful place? We invite you to come and discover our new exhibition: a sensitive and committed vision of the world imagined and created by the pupils of Condorcet kindergarten and elementary school in Angoulême.

L’événement Exposition C’est quoi un lieu utile Angoulême a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême