Informations pratiques

Angoulême

Le Cercle des arômes fête sa première année d’ouverture

18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Déjà un an que nous partageons avec vous des moments de convivialité, de découvertes et de belles dégustations. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle !

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18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com

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English :

It’s been a year since we started sharing moments of togetherness, new discoveries, and wonderful tastings with you. To celebrate this anniversary in style, we invite you to an exceptional evening!

L’événement Le Cercle des arômes fête sa première année d’ouverture Angoulême a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême