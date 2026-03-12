Le Cercle des arômes fête sa première année d’ouverture Angoulême
samedi 8 août 2026 · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Le Cercle des arômes fête sa première année d’ouverture
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Déjà un an que nous partageons avec vous des moments de convivialité, de découvertes et de belles dégustations. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, nous vous invitons à une soirée exceptionnelle !
.
18 rue des 3 Notre Dame Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 70 35 18 lecercledesaromes16@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s been a year since we started sharing moments of togetherness, new discoveries, and wonderful tastings with you. To celebrate this anniversary in style, we invite you to an exceptional evening!
L’événement Le Cercle des arômes fête sa première année d’ouverture Angoulême a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Visite du jardin de l’hôtel de Bardines Angoulême 15 juillet 2026
- Visite guidée La BD dans la ville, parcours des murs peints Angoulême 16 juillet 2026
- Soirée au Bivouak DJ See Rose Ile de Bourgines Angoulême 16 juillet 2026
- Les Beaux Jours Jeudis jeux de rue Les Moyens du bord Théâtre de verdure du Jardin Vert Angoulême 16 juillet 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême 17 juillet 2026