Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons Place Saint-Pierre Angoulême

Angoulême

Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons

Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Étudiants de moins de 26 ans et chômeurs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 21:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Laissez-vous emporter par la virtuosité de l’Orchestre Classik Ensemble, Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique.

Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique classique.

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Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84

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English :

Let yourself be swept away by the virtuosity of the Classik Ensemble Orchestra. This exceptional concert showcases the must-hear works of the classical repertoire.

An event not to be missed for all lovers of classical music.

L’événement Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême