Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons Place Saint-Pierre Angoulême
Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons Place Saint-Pierre Angoulême mercredi 12 août 2026.
Angoulême
Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons
Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre Angoulême Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Étudiants de moins de 26 ans et chômeurs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Laissez-vous emporter par la virtuosité de l’Orchestre Classik Ensemble, Ce concert exceptionnel met à l’honneur des œuvres incontournables du répertoire classique.
Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique classique.
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Place Saint-Pierre Cathédrale Saint-Pierre Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84
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English :
Let yourself be swept away by the virtuosity of the Classik Ensemble Orchestra. This exceptional concert showcases the must-hear works of the classical repertoire.
An event not to be missed for all lovers of classical music.
L’événement Concert de musique classique Vivaldi, les 4 saisons Angoulême a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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