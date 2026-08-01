Match amicale SAXV vs SU Agen Stade Chanzy Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Match amicale SAXV vs SU Agen

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Pour son 1er match de préparation, le SAXV reçoit Agen.



Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!

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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42

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English :

For its first preseason game, the SAXV will host Agen.

Everyone, get behind them… Here, here—it’s Chanzy!!!

L’événement Match amicale SAXV vs SU Agen Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême