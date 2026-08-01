Match amicale SAXV vs SU Agen Stade Chanzy Angoulême
vendredi 7 août 2026 · Stade Chanzy · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Match amicale SAXV vs SU Agen
Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Pour son 1er match de préparation, le SAXV reçoit Agen.
Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
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Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42
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English :
For its first preseason game, the SAXV will host Agen.
Everyone, get behind them… Here, here—it’s Chanzy!!!
L’événement Match amicale SAXV vs SU Agen Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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