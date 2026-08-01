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AGENDA · Angoulême

Match amicale SAXV vs SU Agen Stade Chanzy Angoulême

vendredi 7 août 2026 · Stade Chanzy · Angoulême

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Stade Chanzy
Adresse
5 rue du Stade
Ville
16000 Angoulême
Département
Charente
Tarif
8 8 8

Angoulême

Match amicale SAXV vs SU Agen

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Pour son 1er match de préparation, le SAXV reçoit Agen.

Tous derrière eux… Ici ici c’est Chanzy !!!
  .

Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 42 

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English :

For its first preseason game, the SAXV will host Agen.

Everyone, get behind them… Here, here—it’s Chanzy!!!

L’événement Match amicale SAXV vs SU Agen Angoulême a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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