Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême
Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême vendredi 7 août 2026.
Angoulême
Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne
Place Vitoria Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez participer à la House Party, un bal DJ dans le cadre des Beaux Jours.
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Place Vitoria Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 06 11 accueilmacampagne@caj16.fr
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English :
Come join us at the House Party, a DJ dance party as part of the Beaux Jours festival.
L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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