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Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême vendredi 7 août 2026.

Adresse : Place Vitoria

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne

Place Vitoria Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :
2026-08-07

Venez participer à la House Party, un bal DJ dans le cadre des Beaux Jours.
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Place Vitoria Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 06 11  accueilmacampagne@caj16.fr

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English :

Come join us at the House Party, a DJ dance party as part of the Beaux Jours festival.

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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