Angoulême

Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne

Place Vitoria Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez participer à la House Party, un bal DJ dans le cadre des Beaux Jours.

.

Place Vitoria Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 17 20 06 11 accueilmacampagne@caj16.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come join us at the House Party, a DJ dance party as part of the Beaux Jours festival.

L’événement Les Beaux Jours Vendredis vibrations Quartier Ma Campagne Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême