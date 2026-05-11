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La fiesta de Cornebidouille Place du Champ de Mars Angoulême

La fiesta de Cornebidouille Place du Champ de Mars Angoulême samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place du Champ de Mars

Adresse : Cosmopolite

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Angoulême

La fiesta de Cornebidouille

Place du Champ de Mars Cosmopolite Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Rendez-vous à la librairie Cosmopolite pour la fiesta de Cornebidouille !
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Place du Champ de Mars Cosmopolite Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58 

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English :

See you at the Cosmopolite bookshop for Cornebidouille’s fiesta!

L’événement La fiesta de Cornebidouille Angoulême a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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