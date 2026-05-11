La fiesta de Cornebidouille Place du Champ de Mars Angoulême
La fiesta de Cornebidouille Place du Champ de Mars Angoulême samedi 16 mai 2026.
Angoulême
La fiesta de Cornebidouille
Place du Champ de Mars Cosmopolite Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
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Place du Champ de Mars Cosmopolite Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 16 58
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English :
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L’événement La fiesta de Cornebidouille Angoulême a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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