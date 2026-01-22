Rencontre avec les autrices Émilie Saitas et Sara Del Giudice Médiathèque L’Alpha Angoulême
mardi 12 mai 2026.
Rencontre avec les autrices Émilie Saitas et Sara Del Giudice
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
18:00:00
2026-05-12
Soirée rencontre avec Émilie Saitas, autrice de la bande dessinée La Mue et Sara del Giudice, dessinatrice de La semaine où je ne suis pas morte. Venez aussi découvrir leurs travaux en parcourant l’exposition parlant de leurs œuvres.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
Meet Émilie Saitas, author of the comic strip La Mue, and Sara del Giudice, illustrator of La semaine où je ne suis pas morte. Come and discover their work by browsing the exhibition of their works.
