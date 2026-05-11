Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême
Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême mercredi 13 mai 2026.
Angoulême
Masterclass Third Eye Whisky
La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Masterclass à La Grande Cave sur le whisky Third Eye de Maison Jaja.
.
La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20 contact@maison-soulat.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Masterclass at La Grande Cave on Maison Jaja’s Third Eye whisky.
L’événement Masterclass Third Eye Whisky Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Concours d’éloquence en langue vivante étrangère, lycée Guez de Balzac, Angoulême 11 mai 2026
- Rencontre avec les autrices Émilie Saitas et Sara Del Giudice Médiathèque L’Alpha Angoulême 12 mai 2026
- Conférence Mémoire industrielle et patrimoine industriel et immatériel Ets Chaignaud à La Rochefoucauld, fleuron de l’industrie textile Société Archéologique et Historique de la Charente Angoulême 13 mai 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Itinéraires BD et histoire Angoulême 15 mai 2026
- Match de rugby SAXV AS Béziers Hérault Stade Chanzy Angoulême 15 mai 2026