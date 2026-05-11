Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême

Angoulême

Masterclass Third Eye Whisky

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Masterclass à La Grande Cave sur le whisky Third Eye de Maison Jaja.

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La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20 contact@maison-soulat.com

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English :

Masterclass at La Grande Cave on Maison Jaja’s Third Eye whisky.

L’événement Masterclass Third Eye Whisky Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême