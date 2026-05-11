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Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême

Masterclass Third Eye Whisky La Grande Cave Angoulême mercredi 13 mai 2026.

Lieu : La Grande Cave

Adresse : 15 avenue du Général de Gaulle

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10

Angoulême

Masterclass Third Eye Whisky

La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 19:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Masterclass à La Grande Cave sur le whisky Third Eye de Maison Jaja.
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La Grande Cave 15 avenue du Général de Gaulle Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 08 20 20  contact@maison-soulat.com

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English :

Masterclass at La Grande Cave on Maison Jaja’s Third Eye whisky.

L’événement Masterclass Third Eye Whisky Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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