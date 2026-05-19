Balade en vélo Angoulême
Balade en vélo Angoulême dimanche 31 mai 2026.
Angoulême
Balade en vélo
Quai de la Charente Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Balade vélo en mixité choisie (femmes cis et minorités de genre) boucle tranquille de 30 km autour d’Angoulême qui emprunte de jolis sentiers en direction d’Asnières-sur-Nouère, dans la bienveillance et le respect du rythme de chacun·e.
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Quai de la Charente Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 59 92 34 cycloofficinedangouleme@gmail.com
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English :
Mixed-gender bike ride (cis women and gender minorities): a leisurely 30-km loop around Angoulême, taking in the pretty trails towards Asnières-sur-Nouère, in a friendly atmosphere that respects everyone’s pace.
L’événement Balade en vélo Angoulême a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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