50E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 3 JOURS – PASS 3 JOURS ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS Angouleme

50E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 3 JOURS – PASS 3 JOURS Début : 2026-06-04 à 00:00. Tarif : – euros.

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ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS 3 Rue de la charente 16000 Angouleme 16