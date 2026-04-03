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50E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 3 JOURS – PASS 3 JOURS ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS Angouleme

50E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 3 JOURS – PASS 3 JOURS ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS Angouleme

50E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 3 JOURS – PASS 3 JOURS ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS Angouleme jeudi 4 juin 2026.

Lieu : ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS

Adresse : 3 Rue de la charente

Ville : 16000 Angouleme

Département : 16

Début : 2026-06-04

Fin : 2026-06-04

Heure de début : 00:00

50E FESTIVAL MUSIQUES METISSES – 3 JOURS – PASS 3 JOURS Début : 2026-06-04 à 00:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS 3 Rue de la charente 16000 Angouleme 16

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