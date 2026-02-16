4ème édition Balade vélo Vintage à Angoulême Angoulême
4ème édition Balade vélo Vintage à Angoulême
Parking relais Chanzy Angoulême Charente
Début : 2026-05-31 09:30:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
2026-05-31
Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique d’Angoulême dans une ambiance rétro. Cette balade est ouverte exclusivement aux personnes habillées en tenue (50’s, 60’s, 70’s) et utilisant un vélo ancien.
Parking relais Chanzy Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 51 74
Discover Angoulême?s natural and historical heritage in a retro atmosphere. This tour is open exclusively to people dressed in 50’s, 60’s or 70’s clothing and using an old-fashioned bicycle.
