Conférence Le protestantisme en Charente Rue Corneille Angoulême

Angoulême

Conférence Le protestantisme en Charente

Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Né en Allemagne au XVIe siècle, le protestantisme s’est ensuite développé en France. Le réformateur Jean Calvin est à l’origine de son implantation en Charente.



Conférence menée par Jacques Baudet.

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Rue Corneille Musée d’Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 91 97 archives_municipales@mairie-angouleme.fr

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English :

Protestantism originated in Germany in the 16th century, then developed in France. The reformer Jean Calvin was responsible for its establishment in Charente.



Lecture by Jacques Baudet.

L’événement Conférence Le protestantisme en Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême