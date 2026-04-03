50EME FESTIVAL MUSIQUES METISSES – PASS 1 JOUR ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS Angouleme

50EME FESTIVAL MUSIQUES METISSES – PASS 1 JOUR Début : 2026-06-04 à 19:00. Tarif : – euros.

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ESPLANADE DES CHAIS MAGELIS 3 Rue de la charente 16000 Angouleme 16