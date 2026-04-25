Portes Ouvertes Culturelles (POC) Angoulême
Portes Ouvertes Culturelles (POC) Angoulême samedi 16 mai 2026.
Angoulême
Portes Ouvertes Culturelles (POC)
Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-16
La Baraka et le Pôle Image Magelis, avec le soutien de la Ville d’Angoulême, sont heureux de vous inviter à la quatrième édition des Portes Ouvertes Culturelles (POC) d’Angoulême
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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine labaraka.asso@gmail.com
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English :
La Baraka and the Pôle Image Magelis, with the support of the City of Angoulême, are pleased to invite you to the fourth edition of the Portes Ouvertes Culturelles (POC) d?Angoulême
L’événement Portes Ouvertes Culturelles (POC) Angoulême a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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