Angoulême

Portes Ouvertes Culturelles (POC)

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 13:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

La Baraka et le Pôle Image Magelis, avec le soutien de la Ville d’Angoulême, sont heureux de vous inviter à la quatrième édition des Portes Ouvertes Culturelles (POC) d’Angoulême

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine labaraka.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Baraka and the Pôle Image Magelis, with the support of the City of Angoulême, are pleased to invite you to the fourth edition of the Portes Ouvertes Culturelles (POC) d?Angoulême

L’événement Portes Ouvertes Culturelles (POC) Angoulême a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême