Visite guidée nocturne Sur les pas d’Honoré de Balzac Angoulême mardi 7 juillet 2026.

Angoulême

Visite guidée nocturne Sur les pas d’Honoré de Balzac

Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:30:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-20 2026-08-27

Entre chien et loup, suivez les aventures de Balzac dans les rues de la ville. Angoulême l’a accueilli à plusieurs reprises et son sens de l’observation lui inspira un roman Illusions perdues .



Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme.

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Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 16 84 info@angouleme-tourisme.com

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English :

At twilight, follow Balzac’s adventures through the city streets. Angoulême welcomed him on several occasions, and his keen sense of observation inspired him to write the novel *Lost Illusions*.



Reservations are required through the tourist office.

L’événement Visite guidée nocturne Sur les pas d’Honoré de Balzac Angoulême a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême