Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Le Beta Angoulême

Angoulême

Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring)

Le Beta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Représentation du spectacle Léviathan (Justice Ring) , d’après le texte de Guillaume Poix, par la troupe de théâtre amateur les Étourneaux.

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Le Beta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine etourneaux@lavache.com

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English :

Performance of the play L%E9viathan (Justice Ring), based on the text by Guillaume Poix, by the amateur theater troupe Les %C9tourneaux.

L’événement Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême