Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Le Beta Angoulême
Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Le Beta Angoulême vendredi 26 juin 2026.
Angoulême
Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring)
Le Beta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Représentation du spectacle Léviathan (Justice Ring) , d’après le texte de Guillaume Poix, par la troupe de théâtre amateur les Étourneaux.
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Le Beta 70 rue Leclerc Chauvin Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine etourneaux@lavache.com
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English :
Performance of the play L%E9viathan (Justice Ring), based on the text by Guillaume Poix, by the amateur theater troupe Les %C9tourneaux.
L’événement Théâtre amateur Léviathan (Justice Ring) Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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